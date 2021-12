Um quarto da despesa para a covid-19 ficou por gastar

Parecer do Tribunal de Contas à Conta Geral do Estado mostra que quase 950 milhões de euros orçamentados para responder à covid-19 ficaram por executar. Medida para digitalizar as escolas ficou a zeros. Já execução das medidas de apoio ao emprego superam os 90%.

