Um terço chega ao secundário com negativa a Matemática

Bruno Simão/Negócios

O resultado? Um agravamento no desempenho escolar: aumentou de 23% para 33% a percentagem de alunos que terminou o 9.º ano com negativa a Matemática. Além disso, apenas 16% e 20% dos alunos que entraram no 3.º ciclo com negativa conseguiram recuperar.

Em suma, Matemática é a disciplina com maior percentagem de negativas e com menos tendência de recuperação.



Dos alunos que conseguem concluir o 9.º ano, 33% chumba a Matemática. Essa é uma das conclusões retiradas do estudo tornado público pela Direcção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC), citados pelo jornal Público deste domingo.Seguindo o percurso individual dos alunos durante o 3.º ciclo (7.º, 8.º e 9.º), com dados entre 2011/2012 a 2015/2016, a DGEEC analisou quantas negativas os alunos somaram e quantos conseguiram levar estas notas para terreno positivo no ano lectivo seguinte.