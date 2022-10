“Validade do acordo é total”, mesmo com crise, diz Medina

Apesar da cláusula de salvaguarda que prevê a sua reavaliação, o acordo mantém-se, até em caso de recessão, avisa o ministro das Finanças. Mesmo com as medidas do OE, Medina admite que parte da população perde poder de compra.

