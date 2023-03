Vendas a retalho sobem 0,3% em janeiro na Zona Euro com Portugal acima da média

Leia Também Vendas a retalho sobem 3,6% em janeiro

Eslováquia (-1,4%) e Hungria (-0,6%). Em Portugal, cresceram 1,7% face a dezembro.





Leia Também IMF – Vendas a retalho recuperaram no Reino Unido e nos EUA reduções anuais no volume total do comércio a retalho foram registadas na Bélgica (-8,9%), Alemanha (-6,8%) e Dinamarca e Suécia (ambos com -5,8%). Já as subidas homólogas mais elevadas foram observadas na Eslovénia (18,5%), Roménia (+5,8%) e Malta (+5,7%). Portugal teve uma subida homóloga de 3,5%.



Em termos homólogos, houve, no entanto, uma diminuição do volume de vendas a retalho. O índice de vendas no comércio a retalho, ajustado ao calendário, diminuiu 2,3% na Zona Euro e 2,2% na UE. A maior queda deu-se nos alimentos, bebidas e tabaco, cujo volume de vendas caiu 5% na Zona Euro e 4,7% na UE. Já as vendas a retalho de combustíveis para automóveis cresceram 5,4% na Zona Euro e 5,6% na UE, apesar do recuo mensal.

O volume de vendas do comércio a retalho subiu ligeiramente 0,3%, tanto na Zona Euro como na União Europeia (UE), em janeiro face ao mês anterior, segundo os dados divulgados esta segunda-feira pelo Eurostat. Na comparação em cadeia (com o mês anterior), Portugal foi um dos países onde o aumento das vendas a retalho ficou acima da média.Os dados do Eurostat revelam que, na Zona Euro, o volume de vendas a retalho aumentou 1,8% nos alimentos, bebidas e tabaco e 0,8% nos produtos não alimentares em janeiro, face ao mês anterior. Por outro lado, registou-se um decréscimo de 1,5% nas vendas a retalho de combustíveis para automóveis entre os 20 países que adotaram a moeda única.Também em cadeia, o volume de vendas a retalho aumentou também 1,8% os alimentos, bebidas e tabaco na UE mas subiu 1,1% nos produtos não alimentares. Tal como se verificou na Zona Euro, houve também uma queda nas vendas a retalho de combustíveis para automóveis no conjunto de países da UE (menos 2,1% face ao mês anterior).Os maiores aumentos mensais no volume total do comércio a retalho foram registados nos Países Baixos (4,9%), Luxemburgo (4,6%) e Eslovénia (4,1%). Em sentido contrário, as maiores quedas no volume de vendas foram observadas na Áustria (-9,8%),