Vendas a retalho abrandam para 0,4% em fevereiro

O índice de volume de negócios no comércio a retalho cresceu 0,4% em fevereiro, face ao mesmo período do ano passado, depois de ter registado uma variação de 3,7% em janeiro, desacelerando 3,3 pontos percentuais face ao mês anterior, divulgou esta quinta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).Por agrupamentos, os produtos alimentares registaram uma queda de 1,4%, inferior em 0,8 pontos percentuais ao registado em janeiro, e os produtos não alimentares desaceleraram 5,4 pontos percentuais, para uma taxa de crescimento de 1,8%."Em termos nominais, a variação homóloga do índice agregado foi 6,9% em fevereiro (11,6% no mês anterior), com os produtos alimentares e produtos não alimentares a aumentarem 11,6% e 3,3%, respetivamente (13,4% e 10,1% no mês precedente). As taxas de crescimento continuam a evidenciar efeitos pronunciados do aumento dos preços", destaca o INE.Já a variação mensal do índice agregado foi de -0,1% em fevereiro, face a 1,9% registados em janeiro. Em termos de emprego, remunerações e horas trabalhadas, todos os índices registaram aumentos homólogos: 2,1%, 12,1% e 3,8%, respetivamente.Face ao mês anterior, a taxa de variação decresceu em todas as variáveis, emprego, remunerações e horas trabalhadas em -0,6%, -0,5% e -3%