Vendas no comércio a retalho abrandam em maio

Já os índices de emprego, remunerações e horas trabalhadas registaram variações face ao mesmo mês do ano passado de 3%, 7,9% e 4,7%, respetivamente. Face a abril os índices de emprego, remunerações e horas trabalhadas subiram 1,2%, 1,1% e 3,9%, respetivamente.

O crescimento homólogo das vendas no comércio a retalho abrandou em maio face a abril de 2022, de acordo com dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística.O índice de volume de negócios no comércio a retalho registou uma variação homóloga de 2,1% no mês passado, uma redução de 2,4 pontos percentuais em relação aos 4,5% registados no quarto mês do ano.O abrandamento reflete a queda de 0,9% nos produtos alimentares em relação ao mesmo mês de 2021. Em abril o volune de negócios nesta categoria tinha crescido 1,9%. Por sua vez, os produtos não alimentares abrandaram 6,9 pontos percentuais para um crescimento homólogo de 4,4%.