Leia Também Vendas no comércio a retalho abrandam em maio

Portugal registou a terceira maior subida mensal das vendas a retalho em maio, num mês em que na União Europeia (UE) se mantiveram inalteradas e na Zona Euro cresceram 0,2% face a abril, revelam dados publicados, esta quarta-feira, pelo Eurostat.O volume do comércio a retalho em Portugal cresceu 1,5% em termos mensais, ficando apenas atrás do Chipre (+9%) e da Croácia (+1,7%).Em sentido inverso, Irlanda (-6,5%), Finlândia (-2,8%) e Áustria (-2,2%) sofreram as maiores descidas, indica o gabinete de estatísticas oficial da UE.Em termos globais, na UE, olhando por categoria de produtos, o comércio do segmento não alimentar subiu 1%: Já as vendas de combustíveis automóveis diminuíram 0,4% e as de comida, bebida e tabaco recuaram 0,6% em termos mensais.Na comparação anual, ou seja, face a maio de 2021, o índice do comércio a retalho aumentou 0,2% na Zona Euro e 0,8% no bloco dos 27.