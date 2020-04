Volume de negócios nos serviços abranda para 2,8% antes do efeito da covid-19

O indicador mostrou uma desaceleração em fevereiro, face a janeiro deste ano. Mas o Instituto Nacional de Estatística alerta que os números se possam deteriorar nas próximas divulgações, espelhando o impacto do coronavírus.

O Índice de Volume de Negócios nos serviços abrandou de 3% em janeiro para 2,8% em fevereiro, com impacto do coronavírus a fazer-se sentir de forma ligeira, segundo o relatório do Instituo Nacional de Estatística (INE), divulgado nesta quinta-feira, dia 9 de abril.





"Embora a informação deste destaque possa já traduzir em certa medida a situação atual determinada pela pandemia Covid19, é de esperar que as tendências aqui analisadas se alterem substancialmente nas próximas divulgações", alertou o instituto.



Apesar da quebra ligeira, a única contribuição negativa surgiu na secção de Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares, que em fevereiro conheceu uma diminuição para -0,1%. A secção de Transportes e armazenagem registou um abrandamento para uma taxa de 6,4% em fevereiro (9,1% em janeiro).



De resto, verificou-se um crescimento da secção de Comércio por grosso; comércio e reparação de veículos e motociclos, que se fixou nos 1,6% em fevereiro (0,5% no mês precedente) e na a secção de Alojamento, restauração e similares, com variação homóloga de 5,2% (2,4% em janeiro).

No setor dos serviços, os índices de emprego, de remunerações e de horas trabalhadas apresentaram variações homólogas de 1,3%, 5,5% e 3,0%, respetivamente (1,4%, 4,4% e 1,2% em janeiro, pela mesma ordem), segundo o INE.