Vendas do retalho caem mais de 5% em março na primeira quebra em pelo menos um ano

As vendas do setor do retalho registaram uma queda abrupta, de 5,6%, no mês de março, regista o Instituto Nacional de Estatística (INE).





A descida contrasta com a subida acentuada que se havia verificado em fevereiro, de 8,9% e o declínio de março é o primeiro desde, pelo menos, o mesmo mês em 2019, data a que recuam os dados partilhados pelo INE no boletim do Índices de Volume de Negócios, Emprego, Remunerações e Horas Trabalhadas no Comércio a Retalho, publicado esta quarta-feira, 29 de abril.

A influenciar o índice estiveram dois "desempenhos totalmente distintos", aponta o gabinete de estatística. Na categoria de produtos alimentares o registo foi positivo e até acima do de fevereiro, passando de um aumento de 8,9% para um de 9%. Contudo, os produtos não alimentares precipitaram a derrocada, com uma variação de -16,8% em março, quando em fevereiro havia sido registado um aumento de 8,9%.