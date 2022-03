Zelensky pede à Alemanha para destruir o "novo muro" da Europa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, apelou à Alemanha que derrubar o "novo muro contra a liberdade" que existe na Europa, depois da invasão da Ucrânia pela Rússia.



"Não é um Muro de Berlim - é um Muro na Europa Central entre a liberdade e a escravidão e este Muro está a crescer a cada bomba" lançada sobre a Ucrânia, disse Zelensky aos parlamentares.



"Caro chanceler [Olaf] Scholz, destrua esse muro, conceda à Alemanha o papel de desempenhar essa conquista", disse o presidente ucraniano perante o parlamento alemão, o Bundestag, num discurso transmitido em vídeo.



"As sanções não são suficientes para parar esta guerra", voltou a frisar o Presidente ucraniano acrescentando que "a Rússia continua a usar-vos para financiar esta guerra".



Volodymyr Zelensky fez, deste modo, uma referência direta ao Muro de Berlim construído pela União Soviética em 1961 que foi derrubado em 1989, no início do colapso do regime comunista.



Tanto no início como no fim do discurso, o chefe de Estado ucraniano foi fortemente aplaudido pelos deputados alemães.