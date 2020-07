Consultora lisboeta aposta em “soft skills” para estudantes universitários

Capacidade de comunicação e de adaptação, criatividade, empatia, pensamento crítico. Estas são algumas das competências pessoais que a H-Partners for Life vai desenvolver com estudantes universitários, "com o intuito de [prepará-los] para a entrada no mercado de trabalho".



Com uma duração de 40 horas em licenciaturas e de 20 horas no caso de pós-graduações, esta nova formação intitulada "Competências Sociais e de Comunicação" divide o desenvolvimento das chamadas "soft skills" em três áreas: competências de comunicação; gestão das emoções; propósito e inteligência moral.





Fundada em 2017 por Maria Bernardete Santos (CEO), Eugénia Fonseca (diretora criativa) e por Susana Costa Ramalho – as duas primeiras são as atuais sócias –, a empresa sediada em Lisboa, que realiza cursos de coaching e desenvolvimento pessoal na área da saúde, tem como clientes a Universidade Autónoma de Lisboa (UAL) ou a a CUF Academic Center.Ainda nesta área das ferramentas para o mundo académico, um dos projetos mais conhecidos foi iniciado em 2018 com a UAL, com quem esta empresa de formação e desenvolvimento pessoal desenvolveu um pós-graduação em Programação Neuro-Linguística e Mindfulness no contexto da saúde, que vai para a terceira edição.