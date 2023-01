Diretores chamados a decidir sobre serviços mínimos nas escolas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

As direções de agrupamentos e escolas vão ser chamadas a decidir quem não pode fazer greve de modo a que se possam cumprir os serviços mínimo nas escolas, a partir de 1 de fevereiro, avança esta segunda-feira o Jornal de Notícias É o que resulta de uma circular enviada pela Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE), a que o diário teve acesso, segundo a qual se encontra definido um mínimo obrigatório de profissionais, incluindo professores e funcionários, que terão de estar ao serviço.A decisão já mereceu críticas, com os presidentes das associações nacionais dos diretores a lamentarem ter de ficar com esse ónus de escolher quem não pode aderir à greve.