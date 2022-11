Educação: Acordo com municípios está em “fase acelerada”

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

No dia em que defende, no Parlamento o Orçamento, João Costa garante que o montante que sai do ministério é “inferior àquilo que entra na descentralização”.





O orçamento do Ministério da Educação sofre um corte em 2023. Explica com a descentralização de competências para os municípios?