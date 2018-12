Escolas de Gestão portuguesas caem no ranking do FT. Só o ISCTE subiu

Das quatro escolas de Gestão portuguesas que conseguem lugar no ranking do FT, todas classificaram pior em 2018 do que em 2017, com excepção do ISCTE. Esta universidade escalou 23 posições, mantendo-se, contudo, abaixo das restantes três.

A primeira escola de Gestão a representar Portugal no ranking do FT é a Católica Lisbon School of Business and Economics, que aparece na 28.ª posição, abaixo da anterior 26.ª. Inverte-se desta forma a ordem do ano passado, no qual a Nova SBE detinha a melhor classificação. Este ano, a universidade do recém-inaugurado Campus de Carcavelos fica pelo 30.º lugar, uma queda de duas posições.

"Estamos no top 30 das melhores escolas de gestão da Europa. Estamos conscientes do caminho a percorrer e dos resultados que queremos alcançar nos próximos anos", refere Daniel Traça, Dean da Nova SBE, adiantando que "a mudança para o novo campus, em Carcavelos, promete um futuro de melhoria, um futuro que irá reforçar a nossa principal missão de atrair talento, produzir e partilhar conhecimento".



Os resultados conseguidos pela Universidade Católica são suportados pela estatística de empregabilidade - 92% dos alunos colocados no mercado de trabalho nacional e internacional em menos de 3 meses – e a progressão na carreira, a concretizar-se num prazo de três anos. Neste último critério, a instituição classifica em nono a nível mundial.



Mais abaixo na tabela estão a Porto Business School, em 62.º lugar e, finalmente, o ISCTE, que fica em 63.º. No caso da escola do Porto, a nova posição representa uma descida de três patamares. Já no ISCTE vê-se uma evolução positiva, que se traduz numa subida de 23 lugares desde o 80.º, no qual se colocava em2017.



De acordo com José Paulo Esperança, Diretor (Dean) da ISCTE Business School, "o ano de 2018 destaca-se pela entrada da formação de executivos (MBA) nos rankings do Financial Times, depois de 2017 ter sido marcado pela estreia nos rankings e 2016 pela obtenção da mais prestigiada acreditação internacional". O MBA é o programa no qual a escola mais se destaca, classificando a três posições daquele oferecido em parceria pela Católica Lisbon e pela Nova SBE.

Ramon O’Callaghan, Dean da Porto Business School, sublinhou que o facto de este ser o sétimo ano em que inteegra o ranking "é mais uma evidência da qualidade e impacto do trabalho desenvolvido pela Escola, ao longo dos últimos 30 anos".

Sublinhou ainda "a elevada qualidade da formação para executivos em Portugal", pois as principais escolas de negócios em Portugal estão no top 100 do mundo "o que, em termos proporcionais, considerando o rácio entre o número de escolas de negócios no top mundial por país e a sua população, faz de Portugal um dos países com maior representatividade neste ranking".



O ISCTE salienta que "a representação de Portugal deve ser realçada, já que é o quinto país com mais escolas de gestão contempladas (4), a par da Holanda, apenas atrás da França (25), do Reino Unido (22), da Alemanha (7), da Bélgica (5)".