Esquerda chumba manuais escolares grátis no privado

O parlamento aprovou o alargamento dos manuais escolares gratuitos até ao 12.º ano na escola pública. Propostas do PSD e do CDS para que a medida fosse alargada ao privado foram chumbadas.

O Parlamento aprovou nesta terça-feira, dia 27 de Novembro, o alargamento dos manuais escolares gratuitos a todos os alunos da escolaridade obrigatória, ou seja, até ao 12.º ano, desde que frequentem a rede pública de ensino.



Até agora, os livros gratuitos abrangiam somente os 1.º e 2.º ciclos do ensino básico, alargando-se agora aos 7.º, 8.º, 9.º, 10.º, 11.º e 12.º anos de escolaridade.



Pelo caminho, ficaram as propostas do PSD e do CDS para a gratuitidade para todos os alunos que frequentassem a escolaridade obrigatória, independentemente da escolha pelo ensino público ou privado.