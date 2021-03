Gaia celebra 95% de sucesso com a Mota-Engil no “Cantinho do Estudo”

O "Cantinho do Estudo", iniciativa criada em 2014 pela Câmara de Gaia com o apoio da Fundação Manuel António da Mota (FMAM), da Mota-Engil, começou por ser implementado, de forma piloto, em 2018, na freguesia de Canidelo, tendo depois expandido para Avintes, e hoje está disperso por toda a cidade.

Trata-se de uma iniciativa que visa melhorar as condições de alojamento e estudo nas habitações dos alunos mais carenciados de Gaia, mas que se tornou num projeto psicossocial mais ambicioso.

"Através de um móvel e da criação de condições dignas para a realização em casa das suas tarefas enquanto estudantes, pretende-se criar um conjunto de memórias positivas em infâncias difíceis. Em muitos casos, a intervenção pode ser mais do que a colocação desse móvel, incluindo melhorias do edificado, nomeadamente da cobertura, paredes e caixilharia de portas e janelas do quarto ou espaço de estudo", realça o município, em comunicado.

De acordo com a autarquia, o "Cantinho do Estudo" já beneficiou 179 alunos de 25 escolas (12 agrupamentos) de Gaia.

"No total, em três anos letivos (2018/19, 2019/20 e 2020/21) foram proporcionados 135 espaços de estudo e disponibilizados 65 computadores, a alunos dos 2º, 3º, 4º e 6º anos de escolaridade", garante.

No último ano letivo, dos alunos abrangidos pelo projeto, "95% transitaram de ano, 84% reduziram o número de avaliações negativas face ao ano anterior, 98% consideraram o acompanhamento significativo para o seu sucesso escolar e 84% das famílias classificaram a intervenção do ‘Cantinho do Estudo’ como muito positiva", afiança a autarquia liderada por Eduardo Vítor Rodrigues.