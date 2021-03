Governo cancela provas de aferição e exames do 9.º ano

O Ministério da Educação anunciou esta quinta-feira que as aferições, provas, exames e acessos deste ano letivo vão respeitar as regras do ano 2019/2020, ficando assim canceladas as provas de aferição e as provas finais do 9.º ano, os alunos que terminam o ensino secundário ficam com a classificação interna, isto é, não fazem exames para conclusão e certificação e os alunos podem se inscrever-se e realizar apenas as provas de ingresso que pretendem.



O Governo admite ainda que "para continuar o diagnóstico de aprendizagens eventualmente perdidas, essencial para o planeamento de futuras medidas, realiza-se um estudo amostral, para o qual se prevê a utilização dos instrumentos de aferição nas datas previstas.





No caso do Ensino Profissional e Artístico, admite-se a realização de Provas de Aptidão Profissional e Artística à distância, em caso de necessidade, e a prática simulada".

Assim, conforme realizado no ano letivo anterior, só os alunos do 11.º e 12.º que queiram ingressar para o Ensino Superior precisam de realizar exames.