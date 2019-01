Inconstitucionalidade ameaça progressões dos professores

Os parlamentos regionais dos Açores e da Madeira aprovaram a reposição do tempo de serviço reivindicado pelos professores, mas em Portugal Continental a única proposta aprovada pelo Governo foi vetada pelo Presidente da República, que considerou contraditória com a lei do Orçamento do Estado. Para os docentes do Continente não há ainda qualquer solução.





Na opinião de Paulo Otero, um constitucionalista citado esta quinta-feira pelo Diário de Notícias, a eventual diferença de tratamento entre os docentes do continente, dos Açores e da Madeira é inconstitucional.



Por um lado, por violação do princípio do Estado Unitário, quando "nada nas autonomias justifica, não há nenhum interesse regional que possa justificar, que quem exerceu as mesmas funções, no continente ou nas regiões autónomas, possa ter um tratamento diferenciado." Por outro lado devido ao princípio da igualdade que proíbe "discriminações em função do território onde se prestou o mesmo serviço. E ainda a proibição do arbítrio, um "princípio geral que decorre do princípio do Estado de direito".





Opinião idêntica tinha expressado Marques Mendes, conselheiro do presidente da República, no domingo passado referiu que para o mesmo problema se perspetivam três soluções: uma no Continente, uma na Madeira e uma terceira nos Açores.