Meio milhar de professores integrados nos quadros do Ministério da Educação

Mais de 500 professores passaram a integrar os quadros do Ministério da Educação através do concurso externo, que teve menos candidatos do que no ano passado, mas deixou de fora mais de 33 mil docentes.

As listas definitivas do concurso externo ordinário publicadas no 'site' da Direção-Geral da Administração Escolar revelam que 542 docentes reuniram condições para vincular.