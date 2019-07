Só a média do exame de Filosofia não chegou aos dez valores, nas provas nacionais dos 11.º e 12.º anos. Os dados divulgados pelo Ministério da Educação revelam que "as médias das classificações dos vários exames relativos aos alunos internos" foram superiores a 100 pontos, com excepção dessa disciplina.A Matemática A, registou-se uma subida de seis pontos comparativamente ao ano passado. Também melhoraram as classificações a Português, em oito pontos.A disciplina a obter um aumento mais significativo nas classificações foi a de História da Cultura e das Artes - 23 pontos.