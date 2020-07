MIT Portugal tem 40 bolsas de doutoramento para atribuir

Estão abertas as candidaturas a 40 bolsas de investigação para Doutoramento, do Programa MIT Portugal (MPP), com início no ano letivo 2020/2021.





As bolsas destinam-se a candidatos individuais que procurem realizar doutoramento e que tenham como base de investigação as áreas estratégicas do MPP, que são as Ciências do Clima e Alterações Climáticas, Sistemas Terrestres – dos Oceanos ao Espaço, Transformação Digital na Manufatura, Cidades Sustentáveis e Ciência dos Dados, aplicada às áreas anteriores.





"Estas bolsas constituem uma oportunidade única de fomentar a investigação em Portugal, contribuindo para o reforço da estrutura científica do nosso País com o desenvolvimento de áreas de futuro e com relevância nacional e internacional como as alterações climáticas", sublinha o Diretor Nacional do MIT Portugal, Pedro Arezes.





Podem candidatar-se às bolsas todos os cidadãos nacionais, cidadãos de outros Estados-membros da União Europeia e cidadãos de países terceiros que residam habitualmente em Portugal. As bolsas podem prever um plano de trabalhos integralmente desenvolvido numa instituição nacional ou também um regime misto onde parte do plano de trabalhos é realizado numa instituição fora de Portugal. As bolsas, com uma duração anual, podem ser renovadas até ao máximo de quatro anos.





As bolsas a atribuir contemplam o pagamento de um subsídio mensal ao bolseiro bem como o suporte do pagamento das propinas durante o período da bolsa e serão financiadas pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT). Este é o primeiro concurso para bolsas de doutoramento aberto após a assinatura da renovação da parceria entre a FCT e o MIT Portugal em 2018. A parceria foi renovada até 2030.





As candidaturas decorrem até às 23h59 (hora de Lisboa) de 14 de agosto de 2020 e devem ser submetidas através de plataforma informática disponível no site do MIT Portugal.