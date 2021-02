Sopa da Pedra chega ao Dubai em versão infantil

A lenda da Sopa da Pedra, que "associa a gastronomia, a criatividade e o bom humor, com vontade de saber, praticar e partilhar coisas novas", foi incluída na segunda edição do livro eletrónico de contos infantis lançado pela Expo 2020 Dubai, que devido à pandemia foi adiada para este ano.

Numa parceria entre a Câmara Municipal de Almeirim e a estrutura portuguesa dedicada à exposição mundial nos Emirados Árabes Unidos, a história do frade que pede uma panela emprestada para confecionar uma sopa com uma pedra foi adaptado para inglês e conta com os desenhos inéditos da ilustradora Mariana Mattos.

O livro "Children's Tales from Around the World" é uma coleção de 43 histórias com origem em quase duas dezenas de países e dirigidas ao público mais jovem, reunindo "histórias tradicionais e contos folclóricos que celebram as maravilhas do nosso planeta e do espírito humano".



A coleção de 43 histórias está disponível gratuitamente.







Disponível também nas plataformas de publicações eletrónicas como o "Kobo" e na "Apple Books", o livro de contos já pode ser descarregado gratuitamente, estando prometida para breve uma versão em língua portuguesa.