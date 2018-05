70% das pessoas trabalha fora do escritório pelo menos uma vez por semana

Cerca de 70% dos profissionais a nível mundial trabalham fora do escritório pelo menos uma vez por semana, enquanto 53% trabalha remotamente pelo menos metade da semana.

Miguel Baltazar/Negócios

A capacidade de trabalhar em casa e o surgimento de serviços de aluguer de escritórios digitais levou a que surgisse uma atitude de mudança em relação ao local onde as pessoas deveriam trabalhar, assim como sobre as horas tradicionais de trabalho.



Os resultados do estudo estão direccionados aos trabalhadores a tempo integral, sendo que a pesquisa menciona ainda a tecnologia como o principal motor para esta mudança de percepções em torno dos locais e das horas de trabalho.



"O maior condutor desta mudança é o digital em todos os sectores do mundo", disse Mark Dixon, CEO da International Workplace Group, citado na CNBC. O director executivo da empresa acredita ainda que as empresas estão cada vez menos inclinadas a investir em imóveis e cada vez mais interessadas em serviços digitais para contratar escritórios. Acrescenta ainda que trabalhar remotamente traz mais flexibilidade aos funcionários.



"Se for oferecido aos trabalhadores a oportunidade de trabalhar onde eles precisam de estar e não onde lhes é dito que devem de estar, isso transforma completamente a visão deles sobre a empresa, eles são mais produtivos", afirmou Mark Dixon, citado na CNBC. "Se eles podem trabalhar num escritório no local onde vivem ou perto, é totalmente transformador", acrescentou.



O estudo constatou ainda que as empresas estabelecidas estão a apostar no trabalho remoto, tanto para aumentar a produtividade dos funcionários como a sua satisfação no trabalho. O IWG entrevistou cerca de 18.000 profissionais em 96 empresas internacionais para chegar a estas conclusões.