CGTP conclui que o acordo que está a ser negociado em concertação “é um embuste”

O acordo sobre competitividade e rendimentos proposto pelo Governo não coincide com o que está inscrito no seu programa, e corre o risco de encaminhar o peso dos salários no PIB para um nível que em 2023 será inferior ao de 2010. "Um embuste", resume Arménio Carlos, da CGTP.





Num comunicado sobre o acordo que começou a ser debatido na semana passada, o primeiro reparo tem a ver com a evolução do conceito do acordo, que representa "uma mudança de perspetiva". "O que está inscrito no Programa do Governo é um acordo de médio prazo sobre salários e rendimentos, o que é bastante diferente de um acordo sobre competitividade e rendimentos", refere a intersindical.