Contratos a prazo não recuam ao longo da vida

Com maior risco de desemprego e menor proteção social, os contratos de trabalho a prazo ou temporários são mais frequentes na geração nascida nos anos 90 (com uma incidência de mais de 60%) do que na década anterior (40% a 50%) ou nos anos 70. Porém, ao contrário do que se tende a concluir, a incidência dos contratos não permanentes pode depender mais da geração do que da idade: de acordo com um estudo

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...