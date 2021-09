Desempregados inscritos caem 10% em agosto. É o quinto mês consecutivo de descida

Leia Também Desemprego recuou em 187 concelhos. Veja como foi a evolução no seu

Leia Também Portugal com quase menos 22 mil desempregados inscritos em maio

O número de desempregados inscritos no IEFP diminuiu no mês de agosto, marcando o quinto mês consecutivo de redução de desemprego registado nos serviços de emprego em Portugal.As estatísticas mensais relativas a agosto, divulgadas esta segunda-feira, dão conta de 368.404 desempregados registados no IEFP. Trata-se de uma descida de 0,1% - o equivalente a menos 300 pessoas - face ao mês de julho.Já na comparação homóloga, o número de desempregados registados caiu 10% face ao mesmo mês do ano passado, uma descida de 40.927 pessoas inscritas.Do total de desempregados inscritos no mês passado, os mais de 368 mil representam 67,4% de um total de 546.633 pedidos de emprego.Na análise regional, o desemprego diminuiu em todas as regiões em termos homólogos, com destaque para as regiões do Algarve (menos 19,9% de inscritos) e Alentejo (menos 18,8%).Em relação ao mês anterior, foram as regiões do Algarve e da Madeira que registaram decréscimos mais significativos nodesemprego registado, respetivamente, de -8,7% e -6,7%.Em termos setoriais, o desemprego oriundo do setor do alojamento e restauração, um dos mais afetados pela pandemia de covid-19, recuou 4,4% em cadeia e 19,9% em termos homólogos.Chegaram ao IEFP 11.048 ofertas de emprego em todo o país ao longo do mês de agosto, um número que está acima das ofertas recebidas durante o mês de agosto de 2020. As atividades imobiliárias, administrativas e dos serviços de apoio representam mais de um quarto das ofertas recebidas no mês de agosto (27,9%), seguida pelo comércio por grosso e a retalho e pelo alojamento, restauração e similares, ambas com 12,5%.Foram registadas 6.343 colocações no mês de agosto, um número que está 5,2% abaixo em termos homólogos, e 16,6% abaixo das colocações em julho.(notícia atualizada às 11h14)