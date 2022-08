Desemprego na zona euro cai para 6,6% em junho. Portugal fica acima da média da UE

O gabinete de estatísticas europeu indica que, em comparação com o ano passado, verificou-se um recuo na taxa de desemprego (corrigida de sazonalidade) de 7,9% para 6,6% na zona euro. Na União Europeia, a taxa de desemprego manteve-se estável nos 6% em junho, face a maio, e recuou face aos 7,2% de junho de 2021.

Estima-se que 12,9 milhões de pessoas em toda a UE, das quais 10,9 milhões na zona euro, estiveram desempregados durante o passado mês de junho. Comparando com junho do ano passado, o desemprego caiu em 2,3 milhões na UE e 1,9 milhões na zona euro.Em sentido contrário, a vizinha Espanha (12,6%) e Grécia (12,3%) são os únicos países com uma taxa de desemprego acima de dois dígitos.Os dados sobre o desemprego jovem revelam que, em junho, 2,5 milhões de jovens (com menos de 25 anos) estavam desempregados na UE, dos quais 2,1 milhões na Zona Euro. A taxa de desemprego dos jovens subiu para 13,6% na UE e zona euro, depois de se ter fixado em 13,3% e 13,2%, respetivamente, no mês anterior.