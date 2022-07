Taxa de desemprego sobe ligeiramente para 6,1% em junho

população empregada registou um decréscimo, em relação ao mês anterior, de 0,3%, atingindo 4.855,5 mil pessoas. Não obstante, na comparação com igual período homólogo, verifica-se que houve um acréscimo de 0,8% na população empregada no mês passado.





490,9 mil.

A taxa de desemprego aumentou ligeiramente para 6,1% em junho, segundo os dados divulgados esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). O valor é superior em apenas 0,1 pontos percentuais ao registado em maio, mas, ainda assim, é inferior à taxa de desemprego registada há um ano."A taxa de desemprego situou-se em 6,1%, valor superior ao do mês precedente em 0,1 pontos percentuais e ao de três meses antes em 0,2 pontos percentuais, mas inferior em 0,6 pontos percentuais ao de um ano antes", indica o INE.Esse aumento acontece depois de o INE ter revisto em baixa a taxa de desemprego de maio , que inicialmente foi estimada em 6,1%. Agora, diz que a taxa de desemprego se situou "em 6,0%, valor superior ao do mês anterior em 0,1 pontos percentuais" e "inferior em 1,0 pontos percentuais ao de um ano antes".O gabinete de estatísticas estima que, em junho, a população desempregada aumentou 1%, face ao mês anterior, para 313,7 mil. Porém, em comparação com junho de 2021, a população desempregada terá caído 8,8%.Por outro lado, aA população ativa diminuiu 0,3%, face ao mês anterior, para um total de 5.169,2 mil, enquanto a população inativa aumentou 0,5%, em comparação com maio, para

A taxa subutilização de trabalho situou-se em 11,6%, mais 0,1 pontos percentuais do que no mês anterior, mas menos 0,9 pontos percentuais do que no mesmo mês do ano anterior.



