No final de junho estavam inscritas nos centros de emprego 282.453 pessoas o que representa uma queda de 25% face ao mesmo mês do ano passado, revelam os dados do Instituto de Emprego e Formação Profissional divulgados esta quarta-feira. Também face ao mês de maio se registou uma queda de quase 5%.





"O total de desempregados registados no país foi inferior ao verificado no mesmo mês de 2021 (-95 419; -25,3%) e, no mesmo sentido, face ao mês anterior (-13 941; -4,7%)", detalha o IEFP no relatório mensal do mercado de emprego.





A contribuir para esta quebra registada no arranque do verão está o setor dos serviços, muito por causa do turismo. "A desagregação da atividade económica permite observar que todas registaram descidas, em termos homólogos, sendo as variações mais significativas registadas, por ordem decrescente: alojamento, restauração e similares (-40,5%); indústria do couro e dos produtos do couro (-39,0%) e fabrico de veículos automóveis, componentes e outro equipamento de transporte (-32,1%)", detalha o IEFP.





Por regiões, o desemprego registado, em termos homólogos, diminuiu em todas as regiões, com destaque para as regiões do Algarve (-51,2%) e da Madeira (-42,8%). "Também em relação ao mês anterior todas as regiões apresentaram decréscimos no desemprego com a maior variação a acontecer no Algarve (-18,7%)", indica o IEFP.



(Notícia atualizada às 13H50 com mais informação)