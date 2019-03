Desemprego na União Europeia cai para o nível mais baixo do século

AFP

A taxa de desemprego na União Europeia a 28 desceu de 6,6%, em dezembro do ano passado, para 6,5%, em janeiro, o valor mais baixo desde que começaram a ser realizadas as séries mensais, em janeiro de 2000.

A estimativa rápida do Eurostat, revelada esta sexta-feira, 1 de março, aponta assim para a taxa de desemprego mais baixa do século, e que reflete a queda deste indicador na generalidade dos Estados-membros. Em relação a janeiro do ano passado, a taxa de desemprego caiu em 26 dos 28 países da União Europeia, tendo-se mantido estável nos restantes dois: Dinamarca e Malta.

Em relação ao grupo mais restrito da Zona Euro, a taxa de desemprego permaneceu estável em janeiro face a dezembro nos 7,8%. Nos dados revelados no final de janeiro, o Eurostat havia fixado a taxa de desemprego de dezembro em 7,9%, mas esse valor foi agora revisto em baixa para 7,8%.

Esta taxa, que compara com 8,6% em janeiro do ano passado, continua a mais baixa desde outubro de 2008.



Olhando para os 28 Estados-membros da União Europeia, as taxas de desemprego mais baixas foram registadas na República Checa (2,1%) e Alemanha (3,2%), enquanto as mais elevadas tiveram lugar na Grécia (18,5%, em novembro), Espanha (14,1%) e Itália (10,5%).



Apesar de Espanha e Grécia se manterem no grupo de países com taxas de desemprego mais elevadas, também constam entre os que mais baixaram este indicador, juntamente com o Chipre. Em Espanha, o desemprego desceu, em termos homólogos, de 16,4% para 14,1%, na Grécia de 21,1% para 18,5% e no Chipre de 10,2% para 7,4%.

Portugal posiciona-se ligeiramente acima da média da União Europeia, mas bem abaixo da média dos parceiros do euro, com uma taxa de desemprego estimada de 6,7% em janeiro, de acordo com os dados revelados ontem pelo Instituto Nacional de Estatística.