Desemprego na Zona Euro mantém-se estável nos 6,4%

Leia Também Taxa de desemprego estagnou nos 6,4% em junho

Leia Também Desemprego em Espanha cai para valor mais baixo desde 2008

No total, detalha o instituto, a União Europeia contava 12.802 milhões de pessoas sem emprego, das quais 10.814 milhões na Zona Euro.Ainda assim, quando comparado com junho de 2022 o desemprego jovem diminuiu em 16 mil pessoas na UE e 81 mil na Zona Euro.Por género, a taxa de desemprego manteve-se em junho mais elevada entre as mulheres. A taxa de desemprego para as mulheres foi de 6,1% na União Europeia, enquanto para os homens foi de 5,7%.Portugal é o oitavo país da UE com a taxa de desemprego jovem mais alta no mês em causa - a liderar a lista está Espanha com uma taxa de 27,4%.