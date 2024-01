Desemprego na Zona Euro recua ligeiramente para 6,4% em novembro

Desemprego jovem é menor

, em novembro de 2023. Ambos os valores traduzem-se num abrandamento de 0,1 pontos percentuais emDe acordo com o Eurostat, a taxa de desemprego, ajustada à sazonalidade, foi de 6,4% na Zona Euro. Este valor traduz-se num ligeiro abrandamento não só em relação ao mês de outubro (6,5%), como também ao mesmo mês do ano anterior, quando se registou uma taxa de desemprego de 6,7% na Zona Euro.Na União Europeia, informa o gabinete de estatísticas de Bruxelas, a taxa de desemprego foi de 5,9% em novembro de 2023, um valor também ligeiramente abaixo do 6,0% do mês anterior e dos 6,1% registados em novembro de 2022.A nível europeu,registados no mês anterior, um valor 0,1 pontos percentuais acima do registado no mesmo período do ano passado."O Eurostat estima que 12,954 milhões de pessoas na UE, das quais 10,970 milhões na área do euro, estavam desempregadas em novembro de 2023. Em comparação com outubro de 2023, o desemprego diminuiu em 144 mil na UE e em 99 mil na área do euro. Em comparação com novembro de 2022, o desemprego diminuiu em 283 mil na UE e em 282 mil na área do euro", acrescenta o instituto em comunicado.Em novembro de 2023, a taxa de desemprego jovem na UE e na Zona Euro era de 14,5%, um valor inferior em 0,3 pontos percentuais ao registado no mês anterior (14,8%). Em valores absolutos, esta queda traduz-se numa diminuição em 60 mil desempregados com menos de 25 anos na União Europeia e em 54 mil na Zona Euro.Apesar disso, destaca o Eurostat, "em comparação com novembro de 2022, o desemprego dos jovens aumentou em 36 mil na UE e em 49 mil na área do euro".Portugal, que atingiu um máximo de seis anos no que toca aos jovens desempregados . Na frente, está novamente Espanha e Grécia com 27,9% e 27,3%, respetivamente.