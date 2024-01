Número de jovens desempregados em máximo de mais de seis anos

Apesar da estagnação económica, o nível de emprego continuou a resistir na reta final do ano. Mas as últimas estimativas mensais do INE apontam para uma degradação significativa nas condições do mercado de trabalho para os jovens.



O número de desempregados jovens está agora 33% acima de há um ano. João Cortesão Maria Caetano mariacaetano@negocios.pt 09:00







A estagnação da economia tem persistido desde a última primavera e, até aqui, o emprego tem resistido à pressão. Mas, se o cenário do final de 2023 oferece um retrato que é ainda de pequenos ganhos na população empregada, há também sinais de um agravamento forte das condições para as gerações mais novas.



