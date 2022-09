Desemprego registado sobe ligeiramente em agosto

O número de desempregados inscritos nos centros de emprego subiu ligeiramente do final de julho para o final de agosto, invertendo a tendência de quebra, embora continue bastante abaixo do que era registado há um ano.





De acordo com os dados oficiais publicados esta terça-feira pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) havia no final de agosto 282,8 mil desempregados inscritos, mais 1,9% do que em julho, uma subida que não se verificava desde o início do ano.





Ainda assim, a redução no desemprego registado é de 23% face a agosto de 2021.O outro dado relevante apresentado nestes curtos relatórios tem a ver com o número de desempregados que se foram inscrevendo nos centros de emprego ao longo do mês de agosto (o chamado "fluxo). Este segundo indicador é relevante porque quando sobe muito torna-se difícil reduzir o número de desempregados no final do mês (o chamado "stock").A informação publicada pelo IEFP aponta também para uma ligeira subida das novas incrições em agosto, quer em cadeia quer em termo homólogos."Ao longo deste mês de agosto de 2022, inscreveram-se, nos Serviços de Emprego de todo o País, 37 121 desempregados. Este número é superior ao observado no mesmo mês de 2021 (+684; +1,9%) e em relação ao mês anterior(+340; +0,9%)", diz o IEFP.Ao longo do mês houve 6,4 mil colocações, numa ligeira subida face a período homólogo (+0,1%) e numa quebra face a julho (-4,2%).Notícia atualizada com mais informação às 13:11