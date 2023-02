Do teste à semana de quatro dias “sairá a avaliação de alterações à lei”

Há 90 empresas interessadas no projeto-piloto da semana de quatro dias. Que nunca será imposta a todas as empresas. Ana Mendes Godinho admite, no entanto, ajustamentos à lei.

Há 90 empresas interessadas no projeto-piloto da semana de quatro dias









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Há 90 empresas interessadas no projeto-piloto da semana de quatro dias O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar