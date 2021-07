Empresas pequenas fizeram mais pedidos de "lay-off"

Praticamente 82% do número de pedidos de acesso ao “lay-off” simplificado foi feito pelas empresas de menor dimensão, valor que contrasta com os apenas 0,5% de requerimentos realizados pelas maiores empresas. Setor do comércio à frente no número de pedidos.

