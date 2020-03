Fiquei desempregado. Como peço o subsídio?

O subsídio deve ser pedido no portal do IEFP ou, se isso não for possível, por atendimento presencial, o que exige marcação. Há uma linha informativa que tem estado bastante ocupada.

O novo coronavírus está a paralisar o mercado de trabalho numa altura em que o atendimento dos serviços públicos também teve de ser reorganizado. O Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) está a privilegiar os contactos por internet ou por telefone. Tem também uma linha telefónica (300 010 001) que nos últimos dias tem estado bastante ocupada.





Neste período, de acordo com os esclarecimentos que constam do site, o atendimento com finalidade meramente informativa será prestado exclusivamente por via telefónica e online, “sendo reforçadas estas respostas”, com funcionários em teletrabalho.