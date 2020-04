Formadores do IEFP que ficaram "sem rendimento" propõem formação à distância

Os formadores do IEFP que ficaram sem trabalho e "sem rendimento" a 16 de março escreveram uma carta aberta na qual pedem ao Presidente da República, ao primeiro-ministro e ao presidente do IEFP que as suas funções sejam asseguradas através de programas de formação à distância.





Entre os formadores encontram-se pessoas a recibos verdes que passaram pelo programa de regularização de precários (PREVPAP) e cujo vínculo foi reconhecido como ilegal, num parecer já confirmado pelo Governo. De acordo com a lei, os contratos das pessoas nestas situações devem ser protegidos, mas os formadores verificaram que no mês de março não foram pagas todas as horas que constam do contrato, mas apenas as que foram dadas até dia 13.