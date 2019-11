Governo alega que o salário mínimo está a perder peso

O peso do salário mínimo desceu nos últimos meses, abrangendo 21,3% dos trabalhadores e 10,4% do total da massa salarial. Governo e parceiros estão a discutir o aumento para 2020.

O número de trabalhadores que recebe o salário mínimo baixou de 22,4% nos primeiros nove meses do ano passado para 21,3% no mesmo período deste ano, de acordo com os dados divulgados pelo Governo aos parceiros sociais.





Num documento apresentado em concertação social para enquadrar a discussão sobre o aumento para 2020, que o Governo ainda não revela, o Ministério do Trabalho também sugere que o salário mínimo está a perder peso no conjunto dos salários.