IEFP abre hoje candidaturas a apoios à contratação de jovens

A partir desta terça-feira as empresas vão poder candidatar-se ao programa Avançar, que visa apoiar na contratação de jovens desempregados. As candidaturas podem ser feitas através do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), na condição de as empresas contratarem jovens com vínculo sem termo e um salário base igual ou superior a 1.330 euros mensais.





