INE está a detetar menos desempregados do que os centros de emprego

Desde o momento que marca o início da pandemia, março de 2020, o INE passou a detetar menos “desempregados” do que os centros de emprego. Não sendo inédito, este efeito não se verificava de forma constante há quinze anos. As limitações do conceito de “desempregado” – que é harmonizado a nível europeu – e as políticas públicas com influência nos registos administrativos

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...