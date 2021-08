Novos desempregados sobem 19% em julho

O número de novos desempregados que se inscreveram num centro de emprego ao longo do mês de julho subiu 19% face ao mês anterior. Apesar disso, os desempregados registados no final do mês recuaram pela quarta vez consecutiva.

