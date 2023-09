Número de estudantes adultos a querer mudar de profissão duplica em 2023

O número de estudantes adultos a querer mudar de profissão duplicou, ascendendo a 14% este ano, o que compara com 7% em 2022. Os dados são do Observador Regresso às Aulas 2023 da Cetelem, através de um inquérito a 1.300 pessoas.



"A atual conjuntura do país pode levar a que os portugueses ambicionem evoluir na carreira profissional, de modo a obterem mais rendimentos", escreve a intermediária de crédito, revelando que entre as principais razões apontadas pelos estudantes para voltarem a estudar estão o desenvolvimento profissional e pessoal.





A finalidade profissional registou um aumento de 10% face a 2022, fixando-se agora em 63%. Já a pessoal fixou-se em 51%."Por outro lado, 27% têm como objetivo completar a sua formação e expandir os conhecimentos práticos", revela a marca comercial do grupo BNP Paribas Personal Finance.Tendo em conta o contexto económico do país, "as perspetivas são pouco otimistas e os estudantes adultos contam despender mais 10% do seu orçamento, em comparação com o período homólogo do ano passado", indica.Para o efeito, segundo o inquérito, terão de desembolsar mais 64 euros do que em 2022, totalizando 612 euros.Relativamente à mensalidade do curso a frequentar, o custo está nos 182 euros. "Os estudantes adultos avaliam a sua situação financeira como pior em 2023 (37%) face ao ano anterior (33%)", revela também o estudo da Cetelem.