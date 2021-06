Portugal com maior queda do Euro nas horas trabalhadas

Dados do Eurostat mostram que o segundo confinamento fez com que as horas trabalhadas em Portugal diminuíssem 5,5%, a redução mais alta da Zona Euro. Lay-off aplicado no início deste ano explica que o tempo de trabalho tenha caído mais do que o emprego.

