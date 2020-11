Pré-avisos de greve caem para metade em ano de pandemia

Entre o início da pandemia de covid-19, em março, e o mês de agosto, apenas foram entregues um total de 221 pré-avisos, o que representa menos de metade dos processos registados no mesmo período do ano passado.

Os dados da Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT), citados pelo Eco esta segunda-feira, 2 de novembro, mostram a queda do recurso à greve por parte dos trabalhadores portugueses num ano marcado pelo novo coronavírus.

Leia Também Sindicato de enfermeiros convoca greve para entre 9 e 13 de novembro

Além do estado de emergência, que suspendeu as paralisações em "infraestruturas críticas ou unidades de prestação de cuidados de saúde, bem como em setores vitais para a produção, abastecimento e fornecimento de bens e serviços essenciais à população", os representantes sindicais justificam este recuo com o confinamento, o teletrabalho e o ritmo de adesão ao lay-off.

Para a próxima semana, entre 9 e 13 de novembro, está convocada uma greve geral de enfermeiros em todo o país, à exceção da região da Madeira. O Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal (Sindepor), que convocou este protesto, exige o descongelamento das progressões da carreira, a atribuição do subsídio de risco para todos os profissionais e a aposentação aos 57 anos, por ser "uma profissão de desgaste rápido".