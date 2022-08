Presidente do MAIS Sindicato: “É impossível pedirmos aumentos inferiores à inflação”

Os bancários já perderam demasiado poder de compra e não podem sofrer ainda mais, defende o presidente do Mais Sindicato. As negociações para as atualizações salariais para 2023 devem prever aumentos que no mínimo cubram a inflação, afirma António Fonseca.

Presidente do MAIS Sindicato: “É impossível pedirmos aumentos inferiores à inflação”









