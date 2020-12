Redução de horas trabalhadas acentua-se em empregos precários, diz economista

A precariedade do trabalho das mulheres está mais exposta aos efeitos da pandemia e consequentemente as horas trabalhadas pelas mulheres caem mais, diz Francisco Madelino, Economista e professor no ISCTE.

