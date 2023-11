E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Banco Central Europeu não discrimina dados por país, mas a informação da Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT) mostra que no terceiro trimestre os salários da negociação coletiva subiram 7,1% em média, em termos nominais e anualizados. No entanto, em termos reais caíram.





...