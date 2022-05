Taxa de desemprego sobe ligeiramente para 5,7% em março

A taxa de desemprego fixou-se em 5,7% em março, segundo os dados divulgados esta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). O valor é superior em 0,1 pontos percentuais ao registado no mês anterior, mas está 0,9 pontos percentuais abaixo da taxa registada há um ano.Os dados do INE apontam para que a população desempregada aumentou 1,2% para 295,9 mil em março, face ao mês anterior. Ainda assim, em comparação com igual período homólogo, a população desempregada caiu "tanto em relação a de dezembro de 2021 (2,2%) como a março desse ano (11,5%)", indica o gabinete de estatística.Já a população empregada diminuiu em março 0,2%, para um total de 4.877,3 mil trabalhadores. O número é inferior ao registado nos três meses anteriores, mas corresponde a um aumento de 3,7% face ao mês homólogo de 2021.Em março, o INE estima ainda que "a população ativa tenha diminuído em 5,4 mil pessoas (0,1%)", com a população empregada a superar o aumento da população desempregada. Já a população inativa aumentou em 4,3 mil (0,2%) devido, sobretudo, ao acréscimo do número de pessoas não estão disponíveis, nem procuram emprego.A taxa subutilização de trabalho situou-se em 11,1%, valor igual ao do mês anterior, mas 1,8 pontos percentuais abaixo do valor registado em igual período do ano passado.(notícia atualizada às 11h47)