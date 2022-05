Taxa de desemprego na zona euro recua para 6,8% em março

desemprego recuou, em março, para 6,8% na zona euro e para 6,2% na União Europeia (UE) a 27, revelam dados publicados, esta terça-feira, pelo Eurostat.Na zona euro, a taxa de desemprego retrocedeu 0,1 pontos percentuais em termos mensais (6,9% em fevereiro), enquanto na comparação anual homóloga a descida foi de 2 pontos percentuais (8,2% em março de 2021), segundo o gabinete de estatística europeu. Já na UE, a taxa de desemprego fixou-se em 6,2% em março, contra 6,3% em fevereiro e 7,5% no terceiro mês de 2021.

A taxa de desemprego média da UE fica assim acima do valor reportado em Portugal que foi de 5,7%, colocando o país a meio da tabela.Na estimativa do Eurostat, em março, existiam 13,37 milhões de desempregados na UE, das quais 11,27 milhões na zona euro. Comparando com fevereiro, o universo de pessoas sem emprego diminuiu em 85 mil na UE e em 76 mil na zona euro, ao passo que, olhando para o período homólogo do ano passado, a descida foi de 2,35 milhões no bloco dos 27 e de 1,9 milhões no conjunto dos 19 países da moeda única.